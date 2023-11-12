كريستيانو يقود النصر لعبور الوحدة

رونالدو النصر حقق النصر فوزا مستحقا على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة (3-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعو ي للمحترفين. سجل ثلاثية النصر، أليكس تيليس في الدقيقة 11، عبد الإله العمري (39) وكريستيانو رونالدو (50)، بينما سجل هدف الوحدة أنسيميلو (81). بهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، بيما تجمد رصيد الوحدة عند 16 نقطة في المركز التاسع. وقبل نهاية المباراة بدقائق، نجح البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، بتقليص النتيجة للوحدة، بضربة رأسية فشل العقيدي في التصدي لها. كووورة

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