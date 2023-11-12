بحضور وزير الصحة المكلف دكتور عزالدين حسين ومدير شرطة ولاية النيل الأبيض اللواء شرطة سيف الدين احمد الحاج ومدير الخدمات الطبية اللواء شرطة طبيب يوسف مختار ومدراء الادارات العامة والمتخصصة. العميد شرطة هارون ابراهيم مدير مستشفي الشرطة اكد(للمكتب الصحفي للشرطة) ان هذه الانجازات التي تمت في هذه الفترة رغم الظروف التي تمر بها البلاد جاءت نتاج جهد ومثابرة ، مشيرا ان هذا الانجاز يعتبر مكسب لولاية النيل الابيض ولمواطنيها ، مبينا ان ادارة المستشفي تسعي الي تطوير وترقية كافة الخدمات الصحية بجانب تهيئة بيئة العمل لتكون جاذبة تتوفر فيها كافة الخدمات د، رهام الطاهر نائب أخصائي اطفال اوضحت ان الخدمات التي يقدمها العنبر من الرعايه الصحية للحالات الحرجة للأطفال والأمراض المزمنة مبينة عدد الحالات التي تصل خلال الأسبوع حوالي (٢٠) حالة مشير الي انه منذ تأسيس العنبر الي الافتتاح شهد انخفاض كبير في معدل وفيات الاطفال. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح العناية الوسيطة ووحدة الأطفال حديثي الولادة وعنبر الأطفال بمستشفي الشرطة كوستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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