غارات للجيش السوداني على مواقع تمركز “الدعم السريع” وسط وغرب الخرطوم

أصوات لاشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة تُسمع في مدينة أم درمان القديمة ومحيط سلاح المهندسين بأم درمان..

شن الجيش السوداني، صباح اليوم الأحد، غارات بالطيران على مواقع تمركز قوات الدعم السريع وسط وغرب مدينة الخرطوم.

وأفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن أصواتا لاشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة تُسمع في مدينة أم درمان القديمة ومحيط سلاح المهندسين بأم درمان.

الاشتباكات تأتي عقب يوم شهد تطور نوعي للصراع بين الجانبين إثر تدمير كبري شمبات الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان صباح أمس وتبادل فيه الطرفان الاتهامات بتدميره.

وإنسانياً تتواصل معاناة سكان حي الفتيحاب في الحصول على الغذاء، بسبب حصار قوات الدعم السريع للمنطقة ومنع وصول المواد الغذائية إليها، كما يتواصل لليوم الثاني والعشرين على التوالي انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.

العربية نت