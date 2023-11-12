حريق يلتهم مخزن ألعاب اطفال بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم السبت، بمخزن ألعاب أطفال بسوق الورق في منطقة المنشية بحي الجمرك، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في مخزن بسوق الورق خلف القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص اندلاع النيران في مخزن لألعاب الأطفال أسفل عقار بالسوق المشار إليه، ما أسفر عن التهام محتوياته وذلك دون حدوث أي إصابات.

أخمدت سيارات الإطفاء النيران قبل امتدادها إلى المحال والمخازن المجاورة، فيما جرى انتداب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق .

تحرى محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

المصري اليوم