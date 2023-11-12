بالصور.. بداية العام الدراسي الجديد بولاية نهر النيل

جدّد الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النيل المكلّف، اهتمام حكومته بالتعليم وجعله أولوية في الخطط والبرامج الكلية للولاية.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بمدرسة بربر الشمالية الابتدائية بنين بمدينة بربر، فعاليات برنامج قرع الجرس لانطلاق العام الدراسي للعام (٢٠٢٣-٢٠٢٤م) وذلك بحضور عددٍ من قيادات حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والشرطية والقيادات التعليمية بالولاية ومحلية بربر، إلى جانب ممثلي المجالس التربوية والأسر.

وتناول والي نهر النيل التاريخ الناصع لمدينة بربر مؤكداً أنها تمثل رمزاً للأصالة ومنبع للعلم والعلماء معلناً عن جاهزية الولاية للعام الدراسي والاستعداد لاستيعاب التلاميذ والطلاب الوافدين مع توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية والترحيل ووجبة الإفطار للمحتاجين.

وحيا والي نهر النيل المعلمين والمعلمات على جهدهم وصبرهم ووجه المديرين التنفيذيين للمحليات بإعطاء أهمية قصوى للتعليم والعمل على حل المشكلات والمعوقات المتعلقة بالمعلمين والمدارس بالسرعة المطلوبة، وناشد الأسر الكريمة والمجالس التربوية لتركيز اهتمامها بالتعليم.

ورحب الوالي باستيعاب التلاميذ والطلاب الوافدين بمدارس الولاية والبالغ عددهم أكثر من مائة وخمسين ألفاً مع استمرار الحصر.

وأكد الأستاذ إسماعيل الأزهري البشرى، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، ثقته في المعلمين، والمجالس التربوية، والوزارات ذات الصلة، والمنظمات في الوقفة القوية مع الوزارة بتضافر الجهود من أجل استقرار العام الدراسي رغم المعوقات والظروف الاستثنائية.

وزف وزير التربية والتعليم البشرى بإطلاق المنصة التعليمية لمنظمة اليونسيف مما يساعد في الحصول على المقررات وعلى رأسها مقرر الصف الثالث متوسط والتي ستكون متاحة كذلك على موقع الوزارة.

وأوضح الوزير أن الوزارة كانت حريصة على استمرار الدراسة رغم ظروف الحرب لأن أي تأجيل سيؤثر على الشريحة العمرية في سن التمدرس.

وحيا أستاذ الأزهري التعاون الكبير لوزارة الشؤون الاجتماعية لإسهامها المقدر في توفير مواد غذائية للمدارس الداخلية، كما حيا تعاون وزارة الصحة في تهيئة المناخ الصحي ووزارة المالية في الإيفاء بالمرتبات والمعينات التعليمية.

وعبّر الأستاذ حسن إبراهيم كرار، المدير التنفيذي لمحلية بربر، عن سعادته بقرع جرس انطلاق العام الدراسي من مدينة بربر، وحيا المدير التنفيذي لمحلية بربر، القرار الشجاع لوالي ولاية نهر النيل بفتح المدارس، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأمن والاستقرار الذي يتمتع به إنسان ولاية نهرالنيل.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية بربر جاهزية المحلية لرفع التمام للوالي بالاستعداد للعام الدراسي بعد أن تم توفيق أوضاع الوافدين بتوفير سكن بديل ومناسب تتوفر فيه خدمات المياه والكهرباء وأضاف أن هناك ترتيبات ستتم مع إدارات التعليم بالمحلية لاستيعاب التلاميذ والطلاب الوافدين بمدارس محلية بربر.

وكشف المدير التنفيذي لمحلية بربر عن عزم المحلية لعقد عدد من الورش والسمنارات لمعرفة مواطن الخلل في نتيجة العام الدراسي السابق والعمل على معالجتها حتى تعود محلية بربر لموقعها السابق كمدينة للعلم والعلماء مع الالتزام بمواصلة الجهود من أجل تهيئة البيئة التعليمية بالمحلية.