إستعرضت اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ طارق عبد الرحمن وزير الشباب والرياضة المكلف رئيس اللجنة تقرير عمل المنظمات الدولية والمحلية والموقف الصحى الغذائي بمراكز الإيواء. كما إستمع الإجتماع لتقرير من مفوض العون الإنساني بالولاية حيث أعلن عن وصول 25 ألف جوال دقيق زنة 25 كيلو منحة من مركز الملك سلمان للإغاثة لمراكز الإيواء والأسر المستضيفة. وأشار لتبني منظمات دولية صيانة وإعادة تأهيل 230 مدرسة. من جانبه أكد رئيس اللجنة إستقرار الأوضاع الصحية والغذائية بجميع مراكز الإيواء وكشف عن ترحيل أعداد كبيرة من النازحين إلى مواطنهم الاصليه وختان 150 طفلاً بمراكز الإيواء بمحلية الحصاحيصا و50 طفلاً بمراكز الإيواء بحنتوب وتخريج 255 دارسا في الإسعافات الأولية بالمناقل. هذا وقد أوصى الإجتماع بتكوين لجنة لإعادة حصر الوافدين بمراكز الإيواء بمدينة مدني لتقديم الخدمات بصورة دقيقة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر من مركز الملك سلمان لمراكز الإيواء بالجزيرة .. (25) ألف جوال دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.