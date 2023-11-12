صحيفة سعودية تكشف تفاصيل “مشادة غرفة الملابس” بين بنزيما ومدربه

كشفت صحيفة سعودية، الأربعاء، تفاصيل الخلاف الذي جمع اللاعب الفرنسي الدولي ونجم نادي الاتحاد السعودي، كريم بنزيمة، مع مدربه السابق نونو سانتو، حيث دخل اللاثنان في سجال حاد بين شوطي مباراة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضد نادي القوة الجوية العراقي.

وأوضحت صحيفة “الرياضية”، أن الخلاف تجدد بين بنزيما وسانتو، في غرفة الملابس بين شوطي مباراة الفريق أمام القوة الجوية، الإثنين، حيث بدأت المشكلة بتوجيه المدرب انتقادات للاعب قائلا: “أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم”.

وأضافت أن لاعب ريال مدريد السابق رد على مدربه بالقول: “لا توجه الحديث لي فقط، بل للمجموعة بالكامل”، ليغضب المدرب بحسب الصحيفة، ويرد: “أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعبي الفريق، يجب أن تبادر وتكون مثالا لكل اللاعبين”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر من داخل غرفة الملابس، أن المدرب واصل انتقاداته القوية للنجم الفرنسي، مضيفة أن اللاعب تحدث للإدارة قبل أسبوعين من الواقعة، وأبلغهم أن استمرار سانتو مدربا للفريق “لا يلبي تطلعات الفريق ويعيق تقدمه”.

وأعلنت إدارة النادي السعودي، الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي، في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية للفريق، كان آخرها الخسارة من القوة الجوية بهدفين نظيفين في البطولة الآسيوية.

وكان سانتو قد حصد لقب الدوري السعودي العام الماضي مع الاتحاد، بجانب السوبر المحلي، لكنه يحتل حاليا المركز السادس في البطولة السعودية، على الرغم من التعاقد مع نجوم بحجم بنزيما ولاعبي الوسط نغولو كانتي وفابينهو.

وكانت أزمة بين اللاعب والمدرب قد اندلعت في أغسطس الماضي، بعد شكوى اللاعب من “معاملة غير احترافية” يتلقاها من سانتو، بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

فيما تحدثت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، آنذاك، عن “تصاعد الأزمة بين الجانبين”، وذكرت مصادر للصحيفة أن طريقة لعب بنزيمة “لا تناسب المدرب”.

وحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر، فإن مدرب الاتحاد “لم يطلب التعاقد مع بنزيمة”، بينما كشف الدولي الفرنسي للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالقدوم إلى المملكة الخليجية، عن “عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب سانتو”.

وبنزيمة البالغ من العمر 35 عاما، هو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد الإسباني (354 هدفا)، وبطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات وأفضل لاعب في العالم لعام 2022، وانتقل للاتحاد في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات، وراتب مقدر بـ200 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 214 مليون دولار.

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