شاهد بالصور.. خلو حي العظمة من السكان بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور

الفاشر أظهرت صور خلو السكان من حي العظمة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور .. وذلك بعد تهديدات سابقة من قوات الدعم السريع “المتمردة” باقتحام المدينة وتحصن القوات المسلحة وقوات الحركات بداخلها. الجزيرة – السودان

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