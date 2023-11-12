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شاهد بالصور.. خلو حي العظمة من السكان بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور

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Asma Osman 0 تبليغ

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الفاشر

أظهرت صور خلو السكان من حي العظمة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور .. وذلك بعد تهديدات سابقة من قوات الدعم السريع “المتمردة” باقتحام المدينة وتحصن القوات المسلحة وقوات الحركات بداخلها.

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الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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