تدمير كبري شمبات جزء بسيط فقط من التخريب الذي تقوم به المليشيا في البنى التحتية، وكل ذلك يمكن تعويضه وبناءه، لكن التخريب المتعمد الذي تقوم به المليشيا لأسس الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع السوداني وفرصته في المستقبل الكريم هو الأهم وما يجب مقاومته ومواجهته بحسم. هشان الشواني الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر هشام الشواني: التدمير المتعمد الذي تقوم به المليشيا لأسس الوحدة الوطنية هو مايجب مواجهته بحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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