مميزاتها وموعد إطلاقها.. أسئلة وأجوبة عن التأشيرة الخليجية الموحدة للمقيمين والسياح

بعد اعتماد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أيام مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، تساءل كثثيرون عن هذه التأشيرة وماهي مميزاتها؟

وتم اعتماد التأشيرة الخليجية الموحدة للمقيمين والسياح خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي للإسهام في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست.

ويتمتع مواطنو مجلس التعاون بحرية السفر عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات بينما يحتاج المقيمون الأجانب إلى تأشيرات لعبور حدود دول مجلس التعاون الخليجي.

ماهي مميزات هذه التأشيرة؟

التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطولوهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

متى موعد إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؟

لم يتم الإعلان بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، لكن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عامي 2024 و2025 بحسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول “التعاون”

كيفية الحصول على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة؟

لم تعلن الجهات الرسمية في الدول الست عن آلية التقدم للحصول على التأشيرة السياحية الموحدة لزيارتها، وما إذا كانت مفتوحة لجميع الدول أم أن هناك شروط وضوابط.

الشرق القطرية