ياسر عرمان: قتل المدنيين وتدمير المرافق الحيوية المدنية يتطلب قيام لجنة تحقيق إقليمية ودولية مستقلة

قال ياسر عرمان بأن قتل المدنيين وتدمير المرافق الحيوية المدنية يتطلب قيام لجنة تحقيق إقليمية ودولية مستقلة ستصل إلى المجرم الحقيقي. الجزيرة – السودان

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