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ياسر عرمان: قتل المدنيين وتدمير المرافق الحيوية المدنية يتطلب قيام لجنة تحقيق إقليمية ودولية مستقلة

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال ياسر عرمان بأن قتل المدنيين وتدمير المرافق الحيوية المدنية يتطلب قيام لجنة تحقيق إقليمية ودولية مستقلة ستصل إلى المجرم الحقيقي.

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الجزيرة – السودان

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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