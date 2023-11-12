جمال العدل: عبلة كامل مش هتمثل تانى وعمرها ما قالت الفن حرام

أكد المنتج جمال العدل أن النجمة عبلة كامل لن تعود لمجال الفن مرة أخرى، قائلا: «لدىّ توقع أقرب إلى المعلومة أن عبلة كامل مش هتمثل تانى ومش بكلمها ولكن احنا اخوات وأصحاب جدا وبقالى فترة طويلة بطلت تيجى الشركة عندنا ولكن لم تقل لى حاجة».

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج «حبر سرى»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن عبلة كامل زارتهم فى الشركة منذ عدة سنوات وشعر وقتها أنها لن تمثل مرة أخرى دون أن تدلى بأى تصريحات أو تؤكد أو تنفى شيئًا، مضيفا: «عبلة كامل فى عز ما كنا بنمثل مع بعض صعب جدا تعرف تكلمها فى الفون وترد ومشغلة ناس فى البيت عندها على الله وحتى وهى بتمثل كان صعب الوصول لها».

وتابع: «عبلة كامل مقلتش مش هتمثل لكن عبلة كامل مفيش أجمل منها ولها خصوصية وانسحبت فى نبل كبير وهى لم تهن أحد وانسحبت فى هدوء جدا، وعمرها ما قالت الفن حرام، وآخر أعمالها كانت محجبة وعمرها ما قالت الفن حرام وهى فنانة خاصة جدا ومفيش شبهها».

المصري اليوم