والي الخرطوم يشيدبالدعم النوعي للوكالة الايطالية وبلو إسكاي السودانية للمحتاجين

أشاد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بالدعم النوعي الذي قدمته الوكالة الايطالية ومجموعة الموسيقى من أجل السلام وشريكتها السودانية بلو إسكاي للمحتاجين بسبب الحرب.

وطالب الوالي لدى زيارته اليوم لمقر مفوضية العمل الانساني بحضور مفوض العون الإنساني خالد عبدالرحمن طالب المنظمة بالعمل مع مفوضية العون الانساني لتوزيع الدعم الايطالي للفئات المصنفة بانها اكثر حوجة وتوجيه الدعم الصحي للمستشفيات العاملة في علاج المرضى .

الاستاذ نجم الدين عبد العزيز من منظمة بلو إسكاي السودانية قال ان الدعم يتضمن مواد غذائية وصحية وسلة زنة (20) كيلو منوعة وسلة غذائية خاصة بتغذية الاطفال زنة ١٥ كيلو وتجهيزات وادوية للمستشفيات ومعدات إعاقة وهي عبارة عن ٤ حاويات ٣ منها مواد غذائية وحاوية مواد صحية واضاف نتوقع قافلة اخرى في يناير القادم لتغطية بقية الفئات المستهدفة .

وفي سياق متصل إلتقى الوالي في مقر المفوضية بمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين طالبوا بدعمهم تقديرا لحاجتهم للغذاء واكد الوالي أن الولاية مهتمة للغاية بزيادة مواعين الدعم وان الدعم الذي وصلها بالفعل لم يغطي كل الفئات المستهدفة خاصة وان تطاول امد الحرب اثر على الاحوال المعيشية للمواطنين ومع ذلك اطلقت الولاية نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين وقدمت من خلاله دعما لعشرة الاف اسرة من موارد الولاية وتأمل أن يزيد دعم المانحين والخيرين حتى تتمكن من تغطية اعداد كبيرة من المواطنين.

ووجه الوالي بحصر المواطنين ومراجعة قوائم الذين منحوا ومعالجة اوضاعهم حسب المعايير المعمول بها في المفوضية.

سونا