شرطة المرور باقليم النيل الازرق تنفذ خطة متكاملة لتعزيز السلامة المرورية بالاقليم

نفذت شرطة المرور باقليم النيل الازرق خطة مرورية متكاملة لتعزيز السلامة المرورية وذلك لأهمية الخطط الاستراتيجية للسلامة ، حيث وقفت شرطة المرور بالولاية ميدانيا لتحديد اماكن وضع العلامات واللوحات الارشادية وتحديد مسارات بعض الطرق بحضور العميد شرطة أمير بركيه مدير شرطة الإقليم المكلف واشراف ومتابعه حكومة الإقليم. العقيد شرطة عبدالله خميس مدير شرطة مرور ولاية النيل الأزرق اشار(للمكتب الصحفي للشرطة) الي اهمية وضع وتوزيع اللوحات الارشادية تطبيقا لمعايير السلامة والصحة المهنية ولتطبيق أدنى حدود السلامة والتي تأتي عن طريق تطبيق توجيهات الامن المروري باعتبارها لغة الطريق وذلك فى اماكن تمت دراستها وان الهدف تخفيف من حدة الازدحام المروري وإنشاء طرق آمنه وتحديد مسارات و موقف للمركبات لتنظيم حركة السير فى طرق الولاية فضلا عن وضع عدد كاف من اللوحات واللافتات وعلامات ف اماكن واضحه ومميزة يسهل تعرفها. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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