وقف الأستاذ أحمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم على سير العمل بمجمع الجوازات والسجل المدني بمحلية كرري مشيداً بسلاسة الاجراءات وطرق تقديم الخدمات بصورة حضارية، مثمنا الدور الكبير الذي تبذله شرطة ولاية الخرطوم في محلية كرري. هذا وقد كان في استقباله اللواء شرطة دفع الله طه مدير شرطة المحلية ومدير دائرة الشؤون العامة بشرطة المحلية. اللواء دفع الله في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال إن هذه الزيارة تعتبر تحفيز ودفع معنوي للقوة. مشيداً بمواقف والي ولاية الخرطوم ومتابعته الدقيقة لخطط سير العمل بالمحلية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. والي الخرطوم يقف على سير العمل بمجمع الجوازات والسجل المدني بكرري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.