بالصور.. استرداد سيارات منهوبة من الخرطوم قيمتها 6 تريليون و 846 مليون جنيه سوداني

تمكنت شعبة مكافحة سرقة السيارات بالخرطوم بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية الجزيرة من استرداد مسروقات بلاغ “شركة عمرو الفنجري” والذي تقدر قيمة المسروقات فيه ب 6 تريليون و 846 مليون ونجحت شعبة مكافحة سرقة السيارات في توقيف شبكة إجرامية متخصصه في تنفيذ السرقات مكونه من 22متهمآ.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بان شعبة مباحث مكافحة السيارات بالخرطوم بعد ورود بلاغ بقسم شرطة مدني الأوسط تحت المادة 174 بالرقم 7743 يفيد بتعرض مخازن شركة عمرو الفنجري بالخرطوم فرع السوق العربي للسرقة من قبل مجهولين شرعت الشعبة علي الفور في تفعيل المصادر وجمع المعلومات عن هويه الجناة وبالفعل نجح افراد الميدان بالتنسيق مع مباحث شرطة ولاية الجزيرة في توقيف ثلاثة متهمين وضبطت بحوزتهم جزء من المعروضات تخص الشركه وبالتحري الدقيق معهم سجلوا اعتراف بارتكابهم للسرقة برفقة اخرين تم القبض عليهم ايضا وتم استرداد بقية المسروقات والتي تقدر قيمتها ب 6 تريليون و846مليون ، تم اتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية حيالهم بدائرة الاختصاص.

وفي سياق متصل تمكنت شعبة مكافحة السيارات بالخرطوم بالتنسيق مع مباحث شرطة الجزيرة تسديد بلاغات سرقة 4سيارات تم سرقتها من ولاية الخرطوم مدون فيها بلاغات بإقسام الشرطة واوقفت متهمين علي ذمة التحقيق.

من جانبه أشاد اللواء شرطة حقوقي فضل عبدة فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بجهود رجال مباحث شعبة مكافحة سرقة السيارات ومباحث شرطة الولاية وأكد دعمه اللامحدود للمباحث للقيام بدورها علي الوجه الاكمل في منع الجريمة واسترداد ممتلكات المواطنين المنهوبه والمسروقة من ولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان