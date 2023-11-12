والى ولاية الخرطوم يشيد بالطوف المشترك لمحلية كرري

اشاد الأستاذ أحمد عثمان حمزه والي ولاية الخرطوم بالدور الذي تبذله شرطة محلية كرري والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تشهده البلاد لتأمين المحلية . جاء ذلك لدا وقوفه على قوة الطوف المشترك الذي تنظمه رئاسة شرطة محلية كرري بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات العامة. وامتدح الدور المهم الذي يقوم الطوف في تامين الأسواق وضبط المسروقات والمتفلتين ومحاربة الظواهر السالبة وتامين ومراقبة طرق المرور بالمحلية إضافة لمحاربة ومكافحة المخدرات ومنع تجارة الخمور البلدية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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