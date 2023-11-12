والي الجزيرة:صرفنا 9.8 مليار جنيهاً العام الجاري على التنمية

أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله والي ولاية الجزيرة في منبر الحديث الأسبوعي لمكتب الناطق الرسمي والإعلام الإلكتروني بوزارة الثقافة والإعلام الإتحادية اليوم بقصر الثقافة بمدني إستمرار تنفيذ مشروعات التنمية رغم ظروف الحرب.

وأعلن عن جملة من الترتيبات لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي مشيراً إلى أن موازنة العام 2024م موازنة إستثنائية امتداداً لموازنة 2023م كاشفاً عن صرف أكثر من 9.8 مليار جنيهاً على مشروعات التنمية والبنى التحتية وإنارة 63 قرية و31 مرفقاً عاماً وتركيب 149 وحدة طاقة شمسية في مصادر المياه خلال العام الجاري لسد النقص في الإمداد الكهربائي الناتج عن خروج عدد من المحطات عن الخدمة ونقص الإمداد.

كما أشار لمشروعات الطرق الولائية والقومية وتطهير المصارف وتركيب 13 كاميرا مراقبة جاري العمل لإستكمالها لدورها في تنظيم حركة المرور.

وأقر والي الجزيرة بأن مدينة ود مدني غير مؤهلة لإستقبال 1000 مركبة معلناً التعاون مع السلطات المحلية لتخصيص مواقف للمركبات بالقيمة لتقليل الإختناقات في المواقف إضافة للجهود الجارية لفتح شوارع جديدة وسفلتت شارع المحطة وشارع المستشفى وشارع سنار وتأهيل الكباري داخل الولاية مؤكداً إكتمال الترتيبات الفنية لتشيد مطار ود المهيدي وفق مواصفات عالمية وإنشاء كوبري مساند لكبري حنتوب.

وأعلن عن إعادة إحياء غابة أم بارونا لتصبح مرفقاً سياحياً جاذبا وأشارالى تضرر العملية التعليمية بسبب الحرب مستعرضاً للتحديات التي تجابه إنطلاق العام الدراسي بسبب عدم صرف مرتبات المعلمين والعجز في الإجلاس كاشفاً عن إستيعاب 40 ألف طالبا وطالبة من الوافدين مما يتطلب فصول إضافية،.

وجدد الوالي التزامه بعدم إخراج النازحين من المدارس وأنه بصدد الذهاب لبورتسودان لحسم متأخرات العاملين مؤكداً عجز الولاية عن توفيرها في ظل تراجع الإيرادات. وحول إصحاح البيئة قال إن حجم النفايات اليومي بمدني 1000 طنا بدلاً عن 120 طنا قبل الحرب مبينا أن هذه الكميات أكبر من طاقة المحلية وأن النظافة سلوك وثقافة مجتمع داعياً لتضافر الجهود التنفيذية والشعبية وإشراك المجتمع لإشاعة التوعية ودعم مشروع إعادة تدوير النفايات بالتعاون مع الشركات لنظافة المدن موجهاً السلطات المحلية لتوفيق أوضاع الباعة بالطرقات لتخفيف الإزدحام .

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