قلب نادي ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي تأخره ذهاباً 1-2، إلى فوز إياباً 2-0 على ضيفه الوداد الرياضي المغربي، ليتوّج بطلاً للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي – مساء الأحد. شاهد الصور: الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور فرحة لاعبي وجمهور صن داونز بعد الفوز بلقب الدوري الإفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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