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شاهد بالصور فرحة لاعبي وجمهور صن داونز بعد الفوز بلقب الدوري الإفريقي

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Asma Osman 0 تبليغ

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قلب نادي ماميلودي صندوانز الجنوب إفريقي تأخره ذهاباً 1-2، إلى فوز إياباً 2-0 على ضيفه الوداد الرياضي المغربي، ليتوّج بطلاً للنسخة الأولى من الدوري الإفريقي – مساء الأحد.

شاهد الصور:

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الشرق للأخبار

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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