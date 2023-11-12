عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر يترأس إجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة

عقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة إجتماعاً اليوم بمدينة بورتسودان، برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري #إبراهيم_جابر_إبراهيم، رئيس اللجنة.

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والإعلام المكلف في تصريح صحفي أن الإجتماع إستمع إلى تنوير حول المستجدات فيما يلى بعثة اليونيتامس وزيارة مدير إدارة الشوون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة للبلاد خلال هذه الأيام.

وقال إن أبرز مخرجات الإجتماع تضمنت الموافقة على أن تكون مهام هذه البعثة بعد المعالجات التي تم تدارسها المساهمة فى تحقيق جهود عملية وواقعية لبناء السلام والعمل على إعادة الإعمار وتهيئة البيئة للإنتخابات العامة.

وقال أن الإجتماع هدف إلى توسيع دائرة التعامل الإيجابي مع منظمة الأمم المتحدة

وأضاف أن زيارة مدير إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة تجيء للوقوف على أداء ونشاط بعثة اليونسيفا في السودان والتشاور مع السلطات الوطنية السودانية بشأن تنفيذ تفويض اليونسيفا ومهامها فى البلاد، بجانب الوقوف على نشاط الآلية السياسية الأمنية المشتركة، لافتاً إلى أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة وبعثاتها لتحقيق الأهداف بما يضمن سلامة المواطنين والالتزامات الوطنية تجاه المنظمات وبما يحقق أيضا الحق الوطني فى التعاون والتعامل مع الأمم المتحدة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي