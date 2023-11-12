برشلونة يلاحق الريال وجيرونا بعد الفوز على ألافيس

حقق برشلونة الانتصار (2-1) على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا على ملعب مونتجويك.

وسجل للفريق الكتالوني نجمه روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 53 و78، بينما أحرز لألافيس صامويل أموروديون، في الدقيقة 1.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة، في المركز الرابع عشر.

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