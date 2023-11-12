قوات الدفاع المدني محلية المناقل تشارك في حملات تعقيم المنشآت الاستراتيجية والأسواق

في سياق توجيهات الفريق شرطة د.عثمان عطا مدير قوات الدفاع المدني وإشراف اللواء شرطة قرشي حسين عبد القادر مدير دائرة الطواري والكوارث القومية نفذت قوات الدفاع المدني محلية المناقل حملة كبري لتعقيم الأسواق والمستشفيات ومواقع التجمعات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمحليتي المناقل وام القري.وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة الي استمرار حملات التعقيم بالولايات بالتنسيق مع وزارات الصحة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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