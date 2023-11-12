في مباراة مجنونة .. تشيلسي ومانشستر سيتي يتعادلان بأربعة أهداف لكل

فرض تشيلسي تعادلا مثيرا على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة (4-4)، مساء الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة 12 من البريميرليج.
وسجل رباعية تشيلسي تياجو سيلفا (29) ورحيم سترلينج (37) ونيكولاس جاكسون (67) وكول بالمير (90)، بينما سجل رباعية السيتي إيرلنج هالاند (25- 47) ومانويل أكانجي (45) ورودري (86).
وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع تشيلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.واستمرت الإثارة في اللقاء بتحصل تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتعرض بروخا للإعاقة من دياز، ونفذ بالمير الركلة بنجاح بتسديدة على يمين إديرسون، لينتهي اللقاء بالتعادل (4-4),
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