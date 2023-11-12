استمع لموجز العمليات: الناطق باسم الجيش ينفي سيطرة “الدعم السريع” على قاعدة النجومي الجوية

الجيش السوداني - الناطق الرسمي نفى الناطق باسم الجيش السوداني سيطرة “الدعم السريع” على قاعدة النجومي الجوية جنوب الخرطوم ⁧”جبل أولياء”. وقال في موجز العمليات ليوم الأحد 12 نوفمبر، بأن المتمردين خسروا في محاولاتهم وتم تدميرهم تماماً. وأكد الناطق الرسمي جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي مستجدات في الميدان. استمع لحديث الناطق الرسمي من هنا: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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