الجمارك تسيّر قافلة طبية لولاية كسلا

دشن الاستاذ/خوجلي حمد والى ولاية كسلا المكلف اليوم الأحد القافلة الطبية لقوات الجمارك السودانية لدعم ولاية كسلا بمعدات وعلاجات طبيه تشمل العلاجات الغير متوفرة لحالات الأمراض المزمنة مثل القلب والفشل الكلوي والضغط والسكري وغيرها من الامراض . ووجه بتوزيعها على كل مستشفيات الولاية الحكومية ومستشفى الشرطة ومستشفى السلاح الطبى العسكرى والطب النفسى . واشاد بعمل قوات الشرطة وتفانيها فى أداء واجباتها و مهامها وبسط الأمن بالولاية مؤكداً بأن الشرطة دائما تسعى لخدمة المواطن والمحافظة على امنه وسلامته مثمناً الجهد الذى قامت به إدارة قوات الجمارك السودانية بقيادة الفريق شرطة حسب الكريم أدم النور مدير عام قوات الجمارك السودانية .

من جانبه اوضح اللواء شرطة/ د.سفيان عبدالوهاب حمد مدير شرطة ولاية كسلا دور قوات الشرطة والأمانة التى يحملونها على عاتقهم وأنهم صمام الأمان للوطن والمواطن لدورهم الخدمي والامني، مشيداً بقوات الجمارك التى قدمت تلك الخدمة المميزة للمواطن.

هذا وقد شارك بالحضور د.على حامد وزير الصحة و العميد ركن خالد فاروق ممثل المستشفى العسكري بالسلاح الطبى مع متابعة وإشراف العميد شرطة حافظ التيجاني مدير إدارة قوات شرطة الجمارك بولاية كسلا الذى عمل جاهدا لترى تلك القافلة النور وتصل مواطني ولاية كسلا .

المكتب الصحفي لشرطة السودان