شرطة اقليم النيل الازرق تنفذ عدد من المشروعات الخاصة بتهيئة بيئة العمل

اكملت شرطة اقليم النيل الأزرق عدد من المشروعات التي تأتي في اطار تهيئة بيئة العمل لمنسوبي شرطة الاقليم بحضور اللواء شرطة طارق سورج مدير شرطة الاقليم، والعميد شرطة امير بركية مدير الشؤون العامة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان تلك المشروعات استهدفت صيانة وتدشين عدد(18) عربة من مركبات شرطة الولاية والتي تدخل الخدمة ويتم من خلالها الانتشار بمناطق الاقليم لمزيد من عمليات الضبط والمراقبة للحد من الجريمة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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