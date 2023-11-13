مدير شرطة ولاية الجزيرة يبحث سبل التعاون المشترك مع ادارة جامعة القرآن والتأصيل

التقى اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بمكتبه اليوم البروفيسور محمد عبدالله سليمان مدير جامعة القرآن والتاصيل والوفد المرافق له. هذا وقد بحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والترتيبات الجارية لاستئناف الدراسة بالجامعة بجانب البرامج الدراسية ومجالات التدريب والتاهيل لمنسوبي الشرطة. وأكد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة الولاية أهمية تعزيز التعاون بين الشرطة والمؤسسات التعليمية،شاكرا لوفد جامعة القرآن والتاصيل زيارتهم الكريمة. من جانبه أعرب البروفيسور محمد عبدالله مدير جامعة القرآن والتاصيل عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به شرطة الولاية، وماتقدمه من خدمات لحفظ أمن واستقرار المواطنين، شاكرآ للسيد مدير شرطة الولاية حسن الاستقبال وكرم الضيافة. مؤكدآ تعاون جامعة القرآن والتأصيل مع الشرطة لتحقيق الأهداف المنشودة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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