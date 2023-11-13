أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان ضحكات متابعيه على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عروس سودانية جالسة بجوار عريسها داخل سيارة “الزفة” التي تقلهم لمكان الفرح. العروس تفاعلت في الرقص بشكل هستيري على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف (تايتنك يا وليد الناس), تعليقات المتابعات للمقطع من الجنس اللطيف جاءت ساخرة, حيث كتبت إحداهن: (عروس قادرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عروس سودانية ترقص بشكل هستيري وهي جالسة بجوار عريسها داخل سيارة “الزفة” على أنغام (تايتنك يا وليد الناس) وساخرات يعلقن: (عروس قادرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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