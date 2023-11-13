نشرت المذيعة والإعلامية والمودل ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك مقطع فيديو عبر إستوري حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت النجمة الشهيرة باسم “لوشي”, وهي تتفاعل في الرقص خلال حفل خاص أحياه الفنان عمر الأمين. https://www.facebook.com/reel/290926163903068?mibextid=kcDB8O مذيعة قناة الهلال السابقة وسودانية 24 تمايلت في الرقص مع صديقاتها الحاضرات الحفل وذلك على أنغام أغنية (سمسم القضارف). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص .. الحسناء السودانية “لوشي” تشعل مواقع التواصل بفاصل من الرقص المثير على أنغام (سمسم القضارف) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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