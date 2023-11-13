شهد تطبيق “تيك توك” الشهير صراع ساخن وحاد بين فتاتين إحداهن سودانية والأخرى من دولة جنوب السودان على نجم السوشيال ميديا المثير للجدل جوان الخطيب. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع تنافس الفتاتين على الناشط المثير للجدل. وكشفت الفتاة السودانية لمنافستها الجنوبية إسراء عن خطفها للخطيب, وذلك بعد أن أرادت إسراء معرفة الفتاة التي تتحدث معه, لتباغتها الفتاة (أنا مرتو وشلبتو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. صراع ساخن بين الفتيات داخل “تيك توك” على نجم السوشيال ميديا المثير للجدل جوان الخطيب وإحداهن تتحدى منافستها: (أنا مرتو وشلبتو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.