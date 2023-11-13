شاهد بالفيديو.. مذيعة مصرية تضع لاعب سوداني على رأس قائمة أفضل اللاعبين العرب الذين لعبوا في الدوري المصري

كشفت مذيعة بقنوات (أون تايم سبورت) المصرية خلال تقرير لها عن قائمة أبرز وأفضل اللاعبين العرب الذين لعبوا في الدوري المصري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وضعت المذيعة خلال تقريرها اللاعب السوداني الفنان عمر النور على رأس القائمة التي ضمت عدد من اللاعبين العرب الذين لعبوا في الدوري المصري.

وكان عمر النور قد لعب لنادي الزمالك في عصره الذهبي وحقق معه نجاحات باهرة جعلته أسطورة من أساطير النادي الأبيض.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن عمر النور والذي لقبته الصحافة المصرية بالنور الذي أضاء سماء ميت عقبة قد لعب في السودان لفريق التحرير البحراوي العريق قبل أن ينضم لنادي الزمالك بالصدفة وفقاً لما ذكرت تقارير صحفية مصرية.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين