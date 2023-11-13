ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان في الأيام الماضية بمقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة وذلك بعد نشره على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نجم إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي الشهير “بدر خلعة” وهو يحتفل بزواجه.
وظهر “خلعة” وهو ممسكاً بعروسته وسط المعازيم الذين حضروا بالمئات لمشاركته الأفراح في ليلة زفافه التي أحياها أحد المطربين المعروفين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد لفت بدر خلعة, أنظار المتابعين بعد ظهوره وهو ممسكاً يد عروسته وفي اليد الأخرى مفتاح السيارة الذي اشتهر به.
وخطفت هذه اللقطة انتباه المعلقين الذين سخروا من اللقطة بطريقة طريفة, وكتب أحد المعلقين: (المفتاح سر النجاح) ليرد عليه آخر: (دي المراة الصاح تعال اخطب اختها مفروض تعمل دعاية).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. نجم إعلانات مواقع التواصل الشهير “بدر خلعة” يكمل مراسم زواجه ويظهر ممسكاً عروسته بيده اليسرى و”مفتاحه” الشهير بيده الأخرى وهو يلوح به وساخرون: (المفتاح سر النجاح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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