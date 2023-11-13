تعرض الناشط السوداني المثير للجدل صلاح سندالة, لهجوم كاسح من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره في مقطع متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر سندالة, في مقطع فيديو وهو يسخر من ضباط بالجيش السوداني إضافة لبعض المطربين والمشاهير. واستهدف الناشط المثير للجدل عدد من المشاهير أبرزهم المطربة ندى القلعة وزميلها عاصم البنا اللذان وصفهما بــ(الخوافين) إضافة للناشط الشهير الإنصرافي. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين توعد الناشط صلاح سندالة المعروف بمساندته لقوات الدعم السريع, وكتب عدد من المعلقين تعليق متكرر قالوا فيه (ليك يوم ان شاء الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني صلاح سندالة يسخر من ضباط بالجيش ومن الفنانة ندى القلعة والإنصرافي بأغنية ساخرة وجمهور مواقع التواصل يشن عليه هجوم كاسح ويتوعده (ليك يوم ان شاء الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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