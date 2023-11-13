كشفت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر, عن استشارة وصلتها من إحدى الفتيات المتابعات لصفحتها المتابعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكدت الفتاة للناشطة الشهيرة باسم “ماما كوكي”, عن قصتها التي بدأتها بأنها في علاقة مع شاب.
وأكدت الفتاة أن العلاقة عبارة عن مكالمات هاتفية مع الشاب في فترات متقطعة, وذكرت أنها تفاجأت بشقيق الشاب يتقدم لخطبتها.
وقالت في حديثها أن شقيق الشاب الذي تجمعها به علاقة حب كان مغترب وهو جاهز وجادي في خطبتي, حيث قام بتوسيط أكثر من شخص حتى اوافق على الزواج منه فماذا أفعل؟.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عبر استشارة مثيرة.. فتاة سودانية تشكو وتطلب المساعدة: (مرتبطة بشاب وبيننا علاقة حب.. المشكلة أن شقيقه المغترب نزل السودان وتقدم لخطبتي وهو جاهز فماذا أفعل؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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