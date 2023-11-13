خالد الإعيسر: الجيش يتصدى لأخطر عمل تآمري مسلح في تاريخ السودان

قال الكاتب الصحفي خالد الإعيسر بأن الجيش لو لم يفعل أي شيء منذ تأسيسه وحتى تاريخ المؤامرة الكبرى في 12 أبريل التي نفذتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية يتصدى لأخطر عمل تآمري مسلح في تاريخ السودان. الجزيرة – السودان

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