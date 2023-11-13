قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور في وداع ورثاء الفنان الراحل محمد الأمين: فارقنا “النوّار” اليوم مخلفا ورائه فراغاً عريضاً تاركاً لنا مدرسة فنية متفردة وما كان محمد الأمين الباش كاتب إلا وجداناً سودانياً سليماً. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: “فارقنا النوار” ولا زلنا نتعلم من الأيام ” .. وداع الفنان محمد الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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