أردول: العزاء في كل البيوت السودانية والحزن يتناثر في جنباتها لرحيلك يا مطرب زاد الشجون

قال مبارك أردول في رثاء الفنان الراحل محمد الأمين: العزاء في كل البيوت السودانية والحزن يتناثر في جنباتها لرحيلك يا مطرب زاد الشجون ، الان نقول قد فقدت الخرطوم احد اكبر مبانيها الشاهقة وعمارتها البارزة ، أرقد بسلام انه عصر الرحيل عصر الخراب ، ما عاد البقاء للنوارس.

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