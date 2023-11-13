تواجه مليشيا التمرد بمنطقة جنوب الخرطوم عامة وجبل أولياء خاصة (كماشة) ضغوط من الجيش السوداني وضعت بقايا عصابات حميدتي أمام خيارين لاثالث لهما ..الموت ..أو الموت .. • بغباء واستعجال تُحسد عليه قررت العصابة الهجوم علي منطقة جبل أولياء .. والهدف احتلال الكبري لفتح منفذ عاجل للهروب والمخارجة من الشرق إلي الغرب بعد خروج كبري شمبات من الخدمة .. • مأزق المليشيا في جبل أولياء مُذهل جداً لأنها وضعت شتات المرتزقة في سهلة تجريب البضاعة والعدة الجديدة التي أدخلتها القوات المسلحة إلي الخدمة حديثاً .. • منذ الساعات الأولي من صباح اليوم تتلقي مليشيا التمرد ( الضيافة بالأطقم والأواني التي لم يسبق لهم رؤيتها وتجريبها).. • فلتتذوق المليشيا طعم وكرم ضيافة الجيش بجبل أولياء .. • تستاهلوا !! الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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