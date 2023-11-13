قال الكاتب الصحفي عبدالماجد عبدالحميد في نعي الأستاذ الراحل محمد الأمين: مات الأستاذ محمد الأمين .. • رحل صاحب قلنا ماممكن تسافر .. وبتتعلم من الأيام .. • رحل أقوي وأعمق صوت غني للحماسة والفراسة ..وأكتوبر .. وكتب عبد الماجد على صفحته الرسمية في فيسبوك: • مات الأستاذ محمد الأمين وبقي الصوت .. والصَّدَي .. • رحمه الله .. الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالماجد عبدالحميد: قلنا ما ممكن تسافر .. وبتتعلم من الأيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.