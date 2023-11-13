الزكاة بالقضارف تبدأ في مناقشة موازنة العام الجديد ٢٠٢٤م

بدأ ديوان الزكاة بولاية القضارف في مناقشة موازنة العام الجديد ٢٠٢٤م ، حيث أوضح امين الديوان بالولاية الاستاذ بشير محمد عمر خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم ان موازنة العام الجديد حوت العديد من الموجهات والسياسات الكلية للديوان بالإضافة إلى استصحاب المتغيرات التي تمر بها البلاد في محاور عمل الزكاة المختلفة . وقال إن هنالك جملة من الضوابط ارتكزت عليها الموازنة لتلبية طموحات المواطن في المصارف والجباية والعمل على تحسين معاش الناس وفقا للمعايير المتبعة في تقديم الدعم اللازم لكل الأسر المستهدفة. واشار بشير محمد عمر الى ان الموزانة بدأت بالمحليات من ثم الادارات التخطيطية توطئة لاجازتها من قبل مجلس امناء الزكاة بالولاية ورفعها بعد ذلك إلى الامانة العامة . واستعرض امين الزكاة بالولاية العمل الكبير الذي ظلت تقدمه الزكاة في مجالات العطاء المختلفة ومعالجة قضايا الفقر عبر استراتيجية تخرج اعدادا مقدرة من الشرائح الضعيفة من دائرة الفقر الى رحاب الاكتفاء . سونا

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