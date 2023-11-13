لاعب يونايتد السابق: مستوى صلاح يجعل كل شيء ممكنا

أشاد جاريث كروكس، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد وتوتنهام، بمستوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في الفترة الأخيرة.واختار كروكس، النجم المصري ضمن التشكيل المثالي لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الخاص بالجولة 12 من الدوري.

وقال كروكس، في تصريحات لـ”بي بي سي“: “لدينا هدفان آخران لصلاح، هذه المرة ضد برينتفورد، إنه لم يخرج ليفربول من عثرته الأخيرة فحسب، بل وضعهم أيضًا في المركز الثاني بجدول الترتيب”.وأضاف: “لقد استقبل صلاح هدفه الأول ببراعة، وأرسل الكرة بشكل جميل مستخدما قدمه اليسرى.. إنها لمسة نموذجية من مو”.

واختتم: “ما يقدمه ليفربول يجهزنا لمواجهة كلاسيكية مع مانشستر سيتي بعد فترة التوقف الدولي. وبوجود صلاح في هذا المستوى فإن كل شيء ممكن للريدز”.

وسجل محمد صلاح ثنائية لليفربول في الفوز (3-0) أمام ضيفه برينتفورد، ضمن الجولة 12 من الدوري.

وبات النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كووورة