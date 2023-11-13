نفذت قوات الدفاع المدنى بمحليتى المناقل وأم القرى حملات تعقيم بالمحليتين وذلك حسب موجهات مدير قوات الدفاع المدنى الفريق شرطة د.عثمان عطا مصطفي وباشراف مباشر اللواء شرطة/قرشى حسين عبدالقادر مدير دائرة الطواري والكوارث القومية حيث شمل التعقيم الأسواق والمستشفيات والمطاعم والمسالخ ومواقع التجمعات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحليتين وسوف تستمر هذه الحملات تباعا لتشمل بقية الولايات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار لحملات التعقيم والتطهير بولاية الجزيرة للحد من مخاطر انتشار الاوبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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