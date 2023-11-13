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شرطة اقليم النيل الازرق تنظم عمل مجتمعي داخل مستشفي الدمازين

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Asma Osman 0 تبليغ

نظمت شرطة إقليم النيل الازرق حملة لنظافة وتهيئة بيئة مستشفي الدمازين بحضور وزير الصحة الولائي.

وقال العميد شرطة امير عبدالرحمن بركية مدير شرطة الولاية المكلف (للمكتب الصحفي للشرطة) ان الحملة تأتي في اطار عمل شرطة الولاية المجتمعي الذي دأبت علي انفاذه في اطار خططها الخاصة بالبرامج المجتمعية تحقيقا لشعار(الشرطة في خدمة الشعب) بمشاركة مستجدي شرطه الإقليم في حملة استهدفت نظافة مستشفى الدمازين التعليمي ، مؤكدا مواصلة واستمرار تلك البرامج التي تهدف لخدمة المجتمع.

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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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