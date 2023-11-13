مكافحة المخدرات ولاية النيل الابيض تضبط 3480 حبة ترامادول بكوستي

تمكنت مكافحة المخدرات النيل الابيض من ضبط 3480حبه ترامادول بمدينة كوستي. وبالعودة إلى تفاصيل الضبطية تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن معلومات وردت لقوة الميدان بوجود شخص يقوم بترويج الحبوب المخدرة بكوستي وعلى الفور تم تشكيل تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة تم عمل كمين محكم اسفر عن ضبط المتهم وبحوزته الحبوب المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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