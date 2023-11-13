مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقف علي انجازات ادارة الشرطة الامنية ودائرة الجنايات بشرطة الولاية

وقف اللواء شرطة د. كمال المهدي حمد بشير مدير شرطة ولاية شمال كردفان بحضور مدراء الدوائر بشرطة الولاية علي الانجاز الكبير الذي حققته الشرطة الامنية بالولاية بضبط أدوية بشرية وبيطرية مخزنة داخل مستودع بسوق ودعكيفة بمدينة الابيض ، كما وقف ايضا علي الانجاز الذي حققته مباحث الولاية بضبطها لاجهزة كهربائية والكترونية وأسلحة ومضبوطات أخري تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين. مدير شرطة ولايةشمال كردفان اكد(للمكتب الصحفي للشرطة) حرص واهتمام شرطة الولاية علي المضي قدما في انفاذ خطط منع ومكافحة الجريمة من خلال الانتشار الواسع للادارات المعنية بمكافحة الجريمة ، مشيدا بالانجازات التي تحققت و باداء الاتيام المشاركة والتي اكدت قدرتها علي ضبط كل من تسول له نفسه المساس بارواح وممتلكات المواطنين ، مؤكدا ان شرطة الولاية لن تالو جهدا في سبيل بسط الامن والاستقرار بالولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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