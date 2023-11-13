المجلس القومي لرعاية الطفولة يشيد بدعم وزير المالية الاتحادي

اوضح دكتور عبدالقادر عبدالله أبو الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالسودان في تصريح (لسونا) ان خطة المجلس الاسعافية تعمل بصورة سلسة وممرحلة وذلك بفضل وقوف وزير المالية دكتور جبريل ابراهيم الذي وجه هيئة الموانئ وجهات الاختصاص بتسهيل كل الإجراءات لدعم خطة طوارئ الطفولة الاسعافية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة بتكملة إجراءات الاحتياجات الخاصة بالمجلس ودعمه المستمر للخطة الاسعافية الخاصة باطفال السودان بالتركيز على اطفال دور الايواء والنازحين واطفال اللاجئين وذلك بقيام جولات بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين (COR).

وثمن سيادته جهود معتمد اللاجئين في تقديم العون الإنساني للاطفال، حيث ياتي ذلك في إطار الدفاعات الداخلية للخدمة المدنية، وسجل أبو صوت شكر للقوات المسلحة التي تحترم الطفولة حيث بادرت بقوة مع الصليب الاحمر واليونسيف والشركاء باسراع الخطوات بشأن تجنيد الاطفال والعمل على عودتهم الى اسرهم.

وقال إن المجلس أدان بقوة انتهاكات القوات المتمردة ورفع دعوى قضائية واضحة وصريحة للنيابة العامة ولجنة الانتهاكات التي كونها رئيس مجلس السيادة وشكر بلسان الاطفال هذا الصنيع والذي يعد اعتراف للقوانين الوطنية والاقليمية والمعاهدات الدولية وان الاطفال في بلادنا في مأمن بإذن الله.

وناشد المجتمع الدولي والجهات ذات الصلة التدخل بشأن اطفال اقاليم دارفور والخرطوم وكردفان والذين تم تشريدهم بسبب مليشيا الدعم السريع، وتمنى أبو ان يرى السودان انتصارا واضحا لمصلحة الطفولة في البلاد وشكر ولاة الولايات في دعمهم للمجالس بولاياتهم في تنفيذ الخطة الاسعافية وفق الاجراءات التشغيلية القياسية التي يعمل المجلس بها حتى الآن جنبا الى جنب مع القوات المسلحة من جانب ونهضة الطفولة فى الجانب الآخر، داعيا المنظمات الدولية والاقليمية للعمل معا للارتقاء بيد واحدة لاعانة الطفولة لتحقيق الامن والاستقرار لها في البلاد .