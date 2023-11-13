سنار: اكتمال التجهيزات بمركز العزل الجديد بمستشفى السبيل بغرب سنار

افتتحت وزارة الصحة بولاية سنار مركز عزل اضافي بمستشفى السبيل بغرب سنار وذلك بعد ارتفاع حالات الاشتباه بوباء الكوليرا من منطقة غرب سنار.

وكشف محمد حسن البدري عضو لجنة الاستجابة السريعة والتصدي للكوليرا ان التجهيزات قد اكتملت في مركز العزل الجديد.

ولفت الى انه قد تم تسليم الامداد لمركز العزل تحسبا لأي طارئ خاصة بعد تسجيل حالات إشتباه في القرى الحدودية مع ولاية الجزيرة مبينا انه تم تنوير وتثقيف صحي لكل المرافقين والكوادر مؤكدا حوجة المنطقه لبرامج الاصحاح البيئي ورفع الوعي الصحي كاشفا عن إجتماع لقطاع تعزيز الصحة الذي يضم مجموعة من الشركاء العاملين في مجال تعزيز الصحة لتنسيق الجهود .

وقال إنه جاري الترتيب لعقد ورشة لتدريب معززي الصحة بالتنسيق مع الهيئة الطبية العالمية واضاف ان هناك حالتا إشتباه بمركز عزل سكر سنار ولا توجد حالات اشتباه بمركز عزل السبيل.

من جهته اكد عبدالمنعم سليمان مدير المعامل وبنوك الدم عضو لجنة الاستجابة السريعة لوباء الكوليرا انه تم تدريب كوادر المعمل بمستشفى السبيل على أخذ العينات وكيفية حفظها وإرسالها للولاية.

فيما ابانت مدير صحة البيئة بمحلية سنار رئيس فريق التدخل بالهايداب انه تم تنفيذ كل أنشطة اصحاح البيئة وسلامة المياه وتعزيز الصحة بالمنطقه إضافة لمكافحة الذباب عبر الماكينات المحمولة على العربة والمحمولة على اليد حيث سيرت الوزارة فريق للاسناد اضافة لفريق المحلية .

فيما أكد مصعب صلاح عن منظمة الهيئة الطبية العالمية وقوفهم الى جانب وزارة الصحة بسنار حتى تتخطى هذه الفترة العصيبة، مشيدا بالتدخلات التي تمت وحسنت من الوضع الصحي بالمنطقة.