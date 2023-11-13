محامي استغل صيدلية زوجته وتاجر في الأقراص المخدرة

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه والمصادرة لمحامي ضبط بالصيدلية التي يديرها أقراص مخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن عيسى وطارق درة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه تم بمعرفة اللجنة المشكلة من مفتشى الصيادلة ورجال المباحث بقسم شرطة حلوان ضبط المتهم بحيازة أقراص مخدرة مدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات للاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وأضافت التحقيقات أن الصيدلية محل الضبط ملك زوجة المتهم ولم تكن بها وقت الضبط وتم التفتيش في حضوره ومواجهته بالمضبوطات، أقر بارتكاب الواقعة.
وتداولت الدعوى الجنائية بالجلسات وبعد ذلك أصدرت المحكمة حكمها المتقدم حضوريا في حق المتهم.
صدى البلد
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