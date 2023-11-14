المدير التنفيذي لمحلية ربك يتسلم معدات اصحاح البيئة من منظمة الساحل سودان

أشاد الاستاذ الصادق محمد عثمان المدير التنفيذي لمحلية ربك بجهود منظمة الساحل سودان ودعمها لمشروعات المتأثرين بالنزاعات بالنيل الأبيض. وقال لدى تسلمه اليوم معدات اصحاح البيئة المقدمة من منظمة الساحل سودان إن محليته تولي اهتماما خاصا لعمليات اصحاح البيئة من خلال خطة علمية بواسطة إدارة اصحاح البيئة ومشروع نظافة محلية ربك تنفذ في الفترة القادمة، داعيا لتضافر الجهود الرسمية والشعبية لاحداث نقلة نوعية في البيئة بجميع انحاء المحلية. فيما أكد محمد الحاج عبد المجيد منسق برامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة الساحل سودان أن مشروع المعدات يأتي ضمن مشروعات دعم المتأثرين بالنزاعات بالنيل الأبيض المنفذ بواسطة منظمة الساحل سودان الممول بواسطة صندوق السودان الانساني. وأضاف أن المنظمة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التي تخص المياه والاصحاح البيئي وضمن هذه المشروعات مشروعات إدارة النفايات الصلبة بتوزيع معدات لإدارة النفايات الصلبة بمحليتي ربك وكوستي، وتتمثل المعدات في درداقات وكواريق حديد وكرك وطواري ومقاطف ومكانس وحاويات نفايات يتم توزيعها لإدارة الخدمات الصحية بالمحليتين وتوزيع معدات أخرى لعدد من مراكز ايواء الوافدين بالنيل الأبيض. سونا

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