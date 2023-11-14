إجتماع الطوارئ الصحية يستعرض جهود مكافحة الاوبئة بالقضارف

عقدت لجنة الطوارئ الصحية بولاية القضارف اجتماعها الدوري بمباني وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بالقضارف اليوم برئاسة الأستاذ أنور عثمان بانقا مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة وذلك بمشاركة الإدارات المتخصصة بالوزارة والمنظمات العاملة بالولاية. واستعرض الإجتماع الذي تم بمشاركة الفريق الصحي المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الجهود الجارية لمكافحة حمى الضنك والإسهالات المائية ومساهمة الشركاء في التدخلات التي تمت إلى جانب الجهود المبذولة بالمراكز لمعالجة الحالات. كما تعرف الإجتماع على الموقف الوبائي بالولاية ونسبة الإصابة بالأمراض حيث تعد أكثر المحليات تأثرا بلدية القضارف. كما تعرف الإجتماع على أنشطة صحة البيئة وتعزيز الصحة حيث تم تفتيش 2586 منزل لاكتشاف الحالات، إضافة إلى تفتيش 345 موقع لتداول الأطعمة والمشروبات إلى جانب توزيع كميات من الكلور والمعينات الأخرى. حيث أشادت رئيس الفريق الصحي ومدير الاستجابة بوزارة الصحة الإتحادية دكتورة ليلي حمدالنيل بالجهود المبذولة ومستوى التقارير المقدمة والتناغم الكبير بمراكز العزل والمعالجة داعية لمضاعفة الجهود بمحور تعزيز الصحة. من جانبه دعا مدير الطوارئ الصحية لزيادة التنسيق لتحديد النقص في الجوانب المختلفة والعمل على تغطيته بصورة متكاملة عبر جهود الشركاء مشيدا بالتدخلات المتكاملة لمنظمة أطباء بلاحدود السويسرية في هذا الصدد. سونا

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